Der Tageschart der Bechtle Aktie sieht sehr gut aus. Seit Beginn des Jahres läuft ein Aufwärtstrend im Chart. Der aktuelle Kurswert findet sich bei 80,71 € und ist zuletzt um 0,4 % gesunken. Die SMAs (200, 38) zeigen derzeit ein Kaufsignal an, auf welches ein weiteres in Kürze folgen könnte, da die SMA (38) auf die 200-Tagelinie zugeht. Der RSI liegt bei 63 Punkten und befindet sich somit in der neutralen Zone und bewegt sich auch weiterhin auf dieser Höhe. Der MACD zeigt kein genaues Signal ... (Anna Hofmann)

