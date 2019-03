Das Chartbild der VW Aktie hat sich in den letzten Monaten wenig geändert. Was man mit Sicherheit sagen kann ist, dass der Abwärtstrend geendet hat und ein Seitwärtstrend eingetreten ist. Die SMAs des Tagescharts zeigen aktuell zwei Kaufsignale an. Der MACD hatte am 08.03. ein Verkaufssignal von sich gegeben und könnte in der nächsten Zeit zu einem Kaufsignal werden, da dessen Linien wieder aufeinander zu gehen. Der RSI bewegt sich seit Oktober in der neutralen Zone und liegt bei 43 Punkten.

4 ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...