Die Aktie der Bitcoin Group vollzog in den letzten Monaten eine anhaltende Abwärtsbewegung. Im zweiten Halbjahr 2018 ermäßigte sich der Kurs um mehr als 50 Prozent und auch in 2019 gingen die Verluste zunächst weiter. Die Aktie bildete daher am 7. Februar bei 15,50 Euro das aktuelle Jahrestief aus und steigt seitdem wieder an.

Nachdem der Anstieg zunächst sehr dynamisch gestartet ist und das am 28. Dezember bei 18,45 Euro markierte 2018er Jahrestief schnell überwunden hatte, läuft es für die ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...