Unsichere Konjunkturaussichten haben die Börsen in Asien zum Wochenschluss erneut belastet. Im Blickpunkt stand auch der Pharmasektor.

Finanzwerte haben die Börse in Tokio zum Wochenschluss nach unten gezogen. Investoren scheuten zunehmend das Risiko, sagte Marktstratege Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten hat die US-Notenbank Fed die angepeilten Zinserhöhungen für dieses Jahr abgeblasen. Der Markt in Tokio konnte erst am Freitag darauf reagieren, ...

