Deutsche-Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch kämpft für saubere Luft, Gelbwesten-Protestler Ioannis Sakkaros gegen Dieselfahrverbote. Ein Streitgespräch.

In einem Stuttgarter Café nahe des berüchtigten Verkehrsknotenpunkts Neckartor treffen sich die Kontrahenten Resch und Sakkaros zum Streitgespräch. Sie sind sich nie zuvor begegnet. Einen Moderator braucht das Gespräch nicht - die beiden legen sofort los.

Resch: Je mehr ich über Sie gelesen habe, Herr Sakkaros, desto sympathischer sind Sie mir geworden. Was mir imponiert: Sie haben es geschafft, Ihre Protestaktion von politischen Extremen freizuhalten. Sie haben sich nicht vereinnahmen lassen. Das finde ich klasse.

Sakkaros: Ich finde es gut, dass Sie sich für die Umwelt einsetzen. Man muss der Politik da auf die Finger schauen. Aber man darf den Streit nicht auf Kosten der Bürger austragen. Die Fahrverbote, für die Sie kämpfen, Herr Resch, treffen die Bürger.

Resch: Moment! In keiner der 35 Städte klagen wir auf Fahrverbote, sondern auf saubere Luft. Wir fordern jeweils die Einhaltung der geltenden Luftqualitätswerte. Fahrverbote sind nur das letzte Mittel. Wir setzen uns aber auch für die betrogenen Dieselbesitzer ein, wir möchten, dass ihnen geholfen wird. Nur wenn die Mobilität sauber wird, ist sie auf Dauer in den Städten sichergestellt.

Sakkaros: Haben Sie die Bürger gefragt, ob Sie sich von Ihnen vertreten fühlen? Wer will denn Fahrverbote?

Resch: In Stuttgart arbeiten wir seit vielen Jahren mit den vielen Hundert Mitgliedern der Bürgerinitiative Neckartor zusammen, die am schmutzigsten Ort Deutschlands für saubere Luft kämpfen.

Sakkaros: In den Wohnungen am Neckartor ist alles in Ordnung. Das haben Messungen dort gezeigt.

Resch: Die unter den Abgasen leidenden Bewohner sehen das anders. Sie kämpfen für saubere Luft. Und sie werden dabei nicht von der IG Metall oder den Betriebsräten der Autobauer unterstützt.

Sakkaros: Wir werden auch nicht unterstützt.

Resch: Ich stelle nur fest, dass Betriebsräte in Stuttgart die Belegschaft in der Autoindustrie aufrufen, sich an den Demos zu beteiligen.

Sakkaros: Die Fahrverbote sind jedenfalls komplett unnötig. Die Luft ist viel besser geworden. 1990 lag der gesamte Stickoxidausstoß des Verkehrs in Deutschland bei 1,5 Millionen Tonnen, heute sind wir bei weniger als 500.000 Tonnen. Was Sie da veranstalten, hätte vielleicht vor 20 Jahren geholfen.

Resch: Da verwechseln Sie etwas. Der Begriff Stickoxide fasst Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid zusammen. Letzteres ist der giftigere Teil. Und da hat sich der Ausstoß in den letzten Jahren verdoppelt.

Sakkaros: Also ich habe jedenfalls noch keinen gesehen, der wegen Autoabgasen tot umgefallen wäre.

Resch: Herr Sakkaros, sind wir uns einig, ...

