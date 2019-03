Venezuelas Machthaber machen imperialistische Mächte für die Krise des einst reichen Landes verantwortlich. Auch hiesige Linke wollen nicht wahrhaben: Die Misere ist charakteristisch für sozialistische Regime.

Seit Monaten, wenn nicht seit Jahren steckt Venezuela in der Krise. Der mit illegitimen Methoden im Amt verbleibende Regierungschef Maduro und der selbsternannte (und durch das Parlament legitimierte) Präsident Guaidó blockieren sich gegenseitig und reklamieren die Macht jeweils für sich. Dabei nimmt Maduro die Bevölkerung in Geiselhaft, indem er bewusst die schlechte Versorgungslage verlängert. Er kann sich dabei bislang auf die Armee verlassen, der wiederum Guaidó vor wenigen Tagen ein Angebot unterbreitet hat, das ihre Macht weitgehend sichert.

Die Beurteilung der Lage ist für die meisten Beobachter in Demokratien eindeutig. Die chavistische Revolution, auch als Sozialismus des 21. Jahrhunderts bezeichnet, hat das einstmals wohlhabende Land in den Ruin getrieben und die meisten Bürger des Landes damit ins Elend gestürzt. Millionen venezolanische Flüchtlinge in den Nachbarstaaten legen darüber Zeugnis ab; eine kleine Clique profitiert; die Regierung hält ihre Macht nur mit Hilfe eines umfassenden Unterdrückungsapparates.

Insofern scheint das Ergebnis charakteristisch für sozialistische Experimente - vergleichbar mit den langfristigen Entwicklungen in der DDR, Nordkorea, der Sowjetunion oder Kuba - zu sein. Es herrscht weitgehend Einigkeit in dieser Frage. In Deutschland stellt die Linkspartei diesen Befund in Frage. Einige Vertreter sehen Maduro als rechtmäßigen Präsidenten und feiern ihn für seine gute Politik. Die unübersehbaren Probleme des Landes werden imperialistischen Mächten, sprich den Vereinigten Staaten, zugeschrieben. Man solle die Menschen dort selber entscheiden lassen (als ob sie es nicht versuchten!).

So weit geht die Parteispitze der Linken nicht; dort kritisiert man Maduro und behauptet, dass Maduro keine echte linke und sozialistische Politik betreibe. Grundsätzlich stimme die Richtung, die Chavisten seien im Prinzip berechtigt an der Macht, Maduro übertreibe etwas. Auf jeden Fall, so Frau Kipping kürzlich im Interview, sei die Anerkennung von Guaidó durch die Bundesregierung und andere westliche Regierungen unangemessen und imperialistisch.

