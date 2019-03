Der Rückgang der US-Ölreserven sorgte im laufe der Woche für einen Anstieg der Ölpreise. Dieses Niveau konnten die Kurse auch am Freitag halten.

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,89 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um ...

