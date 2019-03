Mit neuen Fristen versuchen die 27 EU-Mitgliedsstaaten ein ungeordnetes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zu vermeiden. Ob die Taktik aufgeht, ist alles andere als klar.

Nach annähernd acht Stunden Verhandlungen haben die 27 Staats- und Regierungschefs in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Beschluss vorgelegt, der einen harten Brexit Ende des Monats vermeidet und gleichzeitig Druck auf das britische Parlament aufrecht erhalten soll, endlich eine Mehrheit für das weitere Vorgehen in Sachen Brexit zu finden.

Großbritannien bekommt bis zum 22. Mai Zeit, aus der EU auszuscheiden, sollte das House of Commons kommende Woche für das Austrittsabkommen stimmen. Bei einem - wahrscheinlicheren - Nein zu dem Deal hat das Land bis zum 12. April Zeit, sein weiteres Vorgehen festzulegen.

Die Frist ist nicht willkürlich gelegt. Bis zu diesem Termin muss das Parlament entscheiden, ob es Europa-Wahlen abhalten will. Die Staats- und Regierungschefs wollen Großbritannien damit die Möglichkeit geben, den Brexit um einen längeren Zeitraum zu verschieben, dessen genaue Dauer aber noch ausgehandelt werden müsste. Die EU signalisiert mit der Einigung, dass sie eine deutliche Verlängerung der EU-Mitgliedschaft nur akzeptiert, wenn die Briten an der Europa-Wahl teilnehmen, die vom 23. bis 26. Mai stattfindet. Der Wunsch von Großbritanniens Ministerpräsidentin Theresa May, die Brexit-Frist gleich bis Ende Juni aufzuschieben, wurde dagegen klar zurückgewiesen.

