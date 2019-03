Die Deutsche Bank hat 2018 etwas weniger Boni gezahlt als im Vorjahr. Wegen des erreichten Gewinns musste CEO Sewing dieses mal nicht auf einen Bonus verzichten.

Die Deutsche Bank zahlt an ihre rund 90.000 Mitarbeiter für das zurückliegende Geschäftsjahr insgesamt 1,9 Milliarden Euro an Boni aus. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht des größten deutschen Geldhauses hervor. Für 2017 hatte die Belegschaft, die damals allerdings noch um einiges größer war, 2,3 Milliarden Euro bekommen.

2018 hatte der Finanzkonzern einen Gewinn von 341 Millionen Euro eingefahren, im Jahr zuvor hatte ein Verlust von 735 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die Deutsche Bank hat mit der Commerzbank Gespräche über eine Fusion begonnen. Sollte es dazu kommen, dürften zahlreiche Filialen geschlossen und vermutlich Zehntausende Banker entlassen werden.

Das Top-Management um den seit April amtierenden Bank-Chef Christian Sewing verzichtete dieses Mal wegen des erreichten Gewinns nicht auf seinen Bonus. Die Vorstände bekommen zusammen 55,7 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber ...

