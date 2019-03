Als Leitbetriebe werden nach einem umfassenden Screening jene vorbildhaften Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennen. "Wir freuen uns sehr, dass unser Leitbetriebe Austria-Netzwerk stetig weiter wächst", sagt Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria. "Die Leitbetriebe bilden das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Durch den Fokus auf nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern sie langfristig zehntausende Arbeitsplätze und sind ein wichtiger Innovationstreiber." Leitbetriebe Austria unterstützt die Unternehmen durch regelmäßige Veranstaltungen und Diskussionen sowie gezielte Kommunikationsmaßnahmen. Über Europlast Das Unternehmen Europlast Kunststoffbehälterindustrie wurde im Jahr 1995 gegründet und nahm 1997 am Standort Dellach im Drautal die Produktion auf. Das Unternehmen ist Teil der Firmengruppe JCO Plastic und befindet sich zu 100 Prozent im Privatbesitz. Europlast produziert mit mehr als 100 Mitarbeitern auf Spritzgussmaschinen Kunststoffbehälter für Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und Logistik. Außerdem stellt das Unternehmen Wertstoffsammelbehälter vorzugsweise aus dem Rohmaterial HDPE her und betreibt eine eigene Recyclinganlage. Auftragsfertigung für Kunststoffspritzgussteile wird ebenfalls angeboten. Exportiert wird nach ganz Europa, als Kernkompetenz gilt die Produktion großer Spritzgussteile mit bis zu 50 kg auf den größten derzeit in Österreich im Einsatz befindlichen Spritzgussmaschinen.

