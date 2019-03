Die Analysten der Baader Bank bleiben bei Semperit auf "Buy" mit Kursziel 20,0 Euro. Das Analysten-Rating basiere auf der Annahme, dass im Zeitraum 2020/21 eine Marge im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erreicht werden könne, so die Analysten. Bei den vorgelegten Zahlen seien einige Verbesserungen im Industriesektor bemerkbar gewesen, während Sempermed negativ bleibt, so die Analysten, die zum Fazit kommen: Semperit bleibt ein Umstrukturierungsfall. Das Management habe jedoch eine Trendwende der Aktivitäten in Sempertrans erreicht. Es wurde in neue Kapazitäten in Semperflex investiert und der Gewinn gesteigert.

