Beim deutschen Börsenbarometer steht eine Richtungsentscheidung an. Worauf Anleger achten sollten.

Am Handelstag Nummer drei nach dem neuen Jahreshoch drängt der Dax auf ein Ende des kurzfristigen Konsolidierungskurses. Der deutsche Leitindex startet mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 11.604 Punkten in den Handel.

Gestern lag der Index noch die gesamte Handelszeit in der Verlustzone und schloss den zweiten Tag in Folge im Minus. Letztendlich ging der Dax mit einem Verlust von 0,5 Prozent bei 11.550 Punkten aus dem Handel. Das bisherige Jahreshoch erreichte der Index am Dienstag mit 11.823 Zählern.

Die nächsten Handelstage dürften aus mehreren Aspekten richtungsentscheidend sein. Zum einen treten die beiden wichtigsten Belastungsfaktoren, Handelsstreit zwischen USA und China und Brexit, allmählich in ihre Entscheidungsphase.

Bei den Zollgesprächen gibt es positive Signale, doch beim US-Präsident ist nur eines sicher: Die Unsicherheit, wie es weitergeht. Erst mit Vertragsunterzeichnung wäre das Problem gelöst. Und was passierte, sollte es zu keiner Einigung kommen? Dann würde das weltweite Bruttosozialprodukt lediglich um 0,3 Prozent, was bereits in den gesenkten Prognosen des Weltwährungsfonds (IWF) enthalten wäre, meint Ken Fisher, Gründer und Chairman der US-Vermögensverwaltung Fisher Investments.

Anders sieht es beim Brexit aus: Der ist jetzt in der finalen Phase. Bis zum 22. Mai dürfte es zu einer Entscheidung kommen. Drei Optionen liegen auf dem Tisch: Annahme des Vertrages, No-Deal-Brexit oder der Antrag auf Austritt wird einfach zurückgezogen.

Zur Erinnerung: Am 23. Juni 2016 stimmte Großbritannien überraschenderweise für den Austritt aus der EU. Der Dax brach sofort von 10.340 auf 9.214 Zählern ein, lag Ende Juli 2016 aber wieder bereits bei rund 10.400 Punkten.

Wiederholt sich diese Kursreaktion? Möglich, aber unwahrscheinlich. Selbst wenn es zu einem No-Deal-Brexit kommen sollte, wäre das noch eine Überraschung? Investoren sind darauf vorbereitet, ein eventueller Kursrückgang wäre nur von kurzer Dauer. Und es wäre keine Überraschung, dass die Kurse sofort steigen, sollte es zu einer Einigung ...

