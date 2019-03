Fünf Jahre nach dem Einstieg in die Kodak Flexcel NX Plattentechnologie mit einem Kodak Flexcel NX Wide 5080 System hat der Verpackungs-Prepress-Dienstleister U. Günther im November 2018 eine weitere Anlage dieses Typs in Betrieb genommen. Damit ist er der erste Kunde in Europa, der über gleich zwei der großformatigen Systeme zur Herstellung hochauflösender Hochleistungs-Flexodruckplatten in Formaten bis 1.270 x 2.032 mm verfügt.In der Druckformherstellung dominiert bei U. Günther der Flexodruck mit 85 Prozent der gefertigten Druckformen; weitere Produkte sind hier Buchdruckplatten und Offset-Lackierplatten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...