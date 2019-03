asknet AG: Nach Abschluss der Übernahme der Nexway Group AG initiiert die asknet AG die Migration auf eine einheitliche Produkt- und Technologieplattform, nimmt Sonderabschreibungen auf Investitionsaufwendungen vor und passt Ergebnisprognose an DGAP-Ad-hoc: asknet AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Firmenübernahme asknet AG: Nach Abschluss der Übernahme der Nexway Group AG initiiert die asknet AG die Migration auf eine einheitliche Produkt- und Technologieplattform, nimmt Sonderabschreibungen auf Investitionsaufwendungen vor und passt Ergebnisprognose an 22.03.2019 / 10:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nach Abschluss der Übernahme der Nexway Group AG initiiert die asknet AG die Migration auf eine einheitliche Produkt- und Technologieplattform und nimmt daher Sonderabschreibungen auf vor der Übernahme von Nexway getätigte Investitionsaufwendungen vor. Auch die Ergebnisprognose wird angepasst. Karlsruhe, XX. März 2019 - Die asknet AG treibt die Integration der Nexway Group voran und hat beschlossen, bereits für das Geschäftsjahr 2018 Sonderabschreibungen auf intern (vor der Übernahme von Nexway) entwickelte Software vorzunehmen. Folglich wird auf vorläufiger Basis nun mit einem niedrigen siebenstelligen Verlust (EBT) gerechnet. Durch die Abschreibungen auf die intern entwickelte asknet Software entsteht eine konservative bilanzielle Basis für die Konsolidierung von Nexway ab dem Geschäftsjahr 2019. Die Übernahme der Nexway Group AG, der Holdinggesellschaft von Nexway SAS, war Ende Januar 2019 abgeschlossen worden. Diese nicht zahlungswirksame Anpassung resultiert aus der strategischen Entscheidung, vorrangig die E-Commerce-Plattformtechnologie von Nexway zu nutzen. Neue asknet Kundenshops werden bereits auf Basis der Nexway Technologie umgesetzt, während bestehende asknet Shops, falls von den Kunden gewünscht, in den nächsten Jahren Schritt für Schritt migriert werden sollen. Die Nutzung einer einheitlichen Plattform und die schrittweise Integration spezifischer Features der asknet Plattform in die höherwertige Nexway Technologie ermöglicht sowohl Kostensenkungen als auch eine Verbesserung der Skalierbarkeit und der Auslastung. Ziel der Maßnahmen ist es, ein weltweit führender Anbieter von Commerce-as-a-Service und Merchant-Services zu werden. Im Einklang mit dem im September verabschiedeten Wachstumsplan verzeichnete der asknet Konzern (ohne Nexway) zugleich im Geschäftsjahr 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen wie prognostiziert einen signifikanten (zweistelligen) Anstieg der Umsatzerlöse und des Rohertrags. Der vollständige Konzernbericht für das Geschäftsjahr 2018 wird wie geplant am 30. April 2019 veröffentlicht. Im Jahr 2019 wird die Integration und Konsolidierung der Nexway Group zu einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse und des Rohertrags führen. Auf der Ertragsseite plant das Unternehmen eine deutliche Reduzierung des Verlusts sowie ein positives bereinigtes Ergebnis (vor Sonder- und Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der organisatorischen Straffung einer erweiterten asknet AG). Ansprechpartner Florian Kirchmann Telefon: +49 221 9140-97 0 E-Mail: investorrelations@asknet.de 22.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: asknet AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: info@asknet.de Internet: www.asknet.de ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 790589 22.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A2E3707 AXC0086 2019-03-22/10:11