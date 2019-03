Die Einkaufsmanager großer Unternehmen schauen skeptischer auf die Konjunktur. Das hat einen Kursrutsch bei Aktien ausgelöst und macht Staatsanleihen attraktiver.

Wegen neu aufgeflammter Rezessionsängste flüchten Anleger in den "sicheren Hafen" Bundesanleihen. Die Kurse der Papiere zogen am Freitagmorgen deutlich an, was im Umkehrschluss die Rendite drück. So rutschte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Freitag erstmals seit ...

