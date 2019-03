Und zwar mit seinem Börsengang in New York. Startpreis 17 $, im Verlauf des Tages 22,22 $ und damit ist Levis wieder im Rennen. Natürlich eine Kultmarke aber wie bereits beschrieben: Die Verbraucher können sich daran orientieren und jeder Dienstträger kauft auch eine Aktie. Das klingt etwas lächerlich, ist aber Amerika. Wer will spielt mit. Jedenfalls sind die Ergebnisse und Perspektiven durchaus überzeugend.



