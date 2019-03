Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

nach dem katastrophalen Dezember sind die Aktienmärkte fulminant ins neue Jahr gestartet. Der Dow Jones verzeichnete immerhin den besten Januar seit 30 Jahren und auch im Februar und März ging es weiter nach oben. Trotzdem ist die Skepsis selbst unter den Profis groß. Konkret:

Einmal im Monat werden 239 Fondsmanager in den USA über ihre Erwartungen befragt. Derzeit gewichten diese Profis Aktien in ihren Depots so niedrig wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Genau solche Umfrageergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...