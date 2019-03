++ Solide US-Daten und starker Tech-Sektor ++ S&P 500: Abstand zum Allzeithoch beträgt nur 3% ++ EU und May einigen sich beim EU-Gipfel auf kurze Brexit-Verlängerung ++ EURUSD mit begrenztem Aufwärtspotenzial ++ DE30 konnte gestrigen Intraday-Verluste vollständig ausgleichen ++ Nachdem die Fed am Mittwochabend das Ende ihres geldpolitischen Straffungsprozesses ankündigte und die Märkte mit einer sehr dovischen Haltung überraschte, hatte die Wall Street Schwierigkeiten die Rallye von 2019 zu verlängern, da die Anleger die Einschätzungen und Revisionen der US-Notenbank erst einmal verarbeiten mussten. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich daher am Donnerstag wieder in Richtung der 2.820 Punkte-Marke und erneut war an diesem wichtigen technischen Bereich ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären zu beobachten. Wie bereits am Vortag konnte sich die Käuferseite durchsetzen und löste am frühen Nachmittag eine Impulswelle aus, die bei 2.865 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...