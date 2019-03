Die OMV verarbeitet seit Jänner 2019 einen Teil der benutzten Austrian Airlines Plastiktrinkbecher in ihrer OMV ReOil® Pilotanlage zu synthetischem Rohöl. Thomas Gangl, OMV Senior Vice President Refining & Petrochemicals: "Kunststoffe sind aus unserem Leben aufgrund der hervorragenden Eigenschaften des Materials nicht mehr wegzudenken. In der ReOil Pilotanlage können wir die Austrian Airlines Getränkebecher zu synthetischem Rohöl und in weiteren Schritten zu Kraftstoff bzw. wieder zu Kunststoffen verarbeiten. Unser OMV Forschungsprojekt ermöglicht diesen Kreislauf zu schließen und Müll zu reduzieren. Die gemeinsame Aktivität ist ein klares Signal, wie wichtig unseren Firmen ein schonender Umgang mit unseren Ressourcen ...

