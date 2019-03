Wenn es tatsächlich zu einem Siegeszug der Elektro-Mobilität kommt, dann ist natürlich auch das Thema "Batterie" äußerst wichtig. Und es sieht so aus, als ob VW diesbezüglich die Weichen stellt. Denn am Donnerstag meldeten die Wolfsburger die Gründung einer sogenannten "European Battery Union", kurz "EBU". In der EBU sollen sich diverse Unternehmen und Institute zusammenschließen - "unter Führung des Volkswagen Konzerns und Northvolt", wie VW dazu gleich klarstellt. Northvolt ist ein schwedischer ... (Peter Niedermeyer)

