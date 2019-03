DAX - Im Abverkaufsmodus nach schwachen Wirtschaftsdaten

Bastian Galuschka,

Eine volatile Handelswoche im DAX geht so langsam zu Ende. Noch am Dienstag markierte der Index ein neues Jahreshoch, scheiterte aber am SMA 200 im Tageschart und knickte in der Folge deutlich ein. Erholungstendenzen im Index wurden am heutigen Vormittag jäh gestoppt. Denn mit 44,70 Punkten fiel der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland deutlich unter Markterwartung aus. Auch für den gesamten Euroraum lag der Index für das Verarbeitende Gewerbe mit 47,60 Punkten unter der Prognose von 49,50 Punkten. Der DAX fiel daraufhin auf ein neues Monatstief.



Die Käufer bestimmen damit klar das Kursgeschehen. Heute bzw. in den kommenden Tagen dürfte die Unterstützungszone um 11.400 Punkte in den Fokus rücken. Dort besitzen die Käufer noch einmal die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten.

Erholungen treffen bei 11.520 und 11.560 Punkten auf Widerstände. Ebenfalls dient die Zone um 11.620 Punkte als Widerstandsbereich. Im Tageschart muss der DAX spätestens bei 11.370 Punkten eindrehen, ansonsten drohen wieder Kurse um 11.000 Punkte.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2019 - 22.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 22.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

