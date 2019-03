Der Dow war mit Apple fester gestern, trotzdem ist man heute Vormittag nach einer starken Woche an den europäischen Börsen wieder etwas nachdenklich. Aber Gewinnmitnahmen schaden nicht. Im ATX ist erneut die Telekom der Top-Titel. Semperit 1.69% voestalpine -3.58% Telekom Austria 1.34% Palfinger -2.07% Zumtobel 0.79% AT&S -1.72% Und: Es ist dies die 300. Ausgabe des gabb, da ist es von den Zahlen her naheliegend, dass wir heute den Börseneuling startup300 (gestern zwei Monate gelistet) in den Mittelpunkt stellen. Unter http://www.openingbell.eu findet man Co-CEO Michael Eisler heute, unter https://photaq.com/page/index/3613 gibt es eine aktuelle Präsention der startup300 mit Zukunftssichten auch für den ATX und unter ...

