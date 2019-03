Die Aktionäre der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005) erhalten für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro, wie die Firma am Freitag mitteilte. Dies sind knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr (0,45 Euro). Beim derzeitigen Kursniveau von 25,88 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,13 Prozent. Die Hauptversammlung der im SDAX gelisteten Firma findet am 23. Mai ...

