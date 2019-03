Die Einkaufsstrategien der großen Fluglinien drängen Hersteller wie Boeing oft zu riskanten Manövern - mit dramatischen Folgen, wie sich im Fall Boeing 737 Max zeigt.

Ein unscheinbarer Flur, eine glatte Tür, keine großen Fenster: Auf den ersten Blick ist dies ein Büro ohne Extravaganzen. Dabei sieht man die bloß nicht. Die Tür ist besonders dick, der Türgriff hat eine spezielle Sicherung. "Und es gibt noch ein paar unsichtbare Dinge", sagt der Mann, der darin arbeitet. "Mein Arbeitsplatz ist so gut gesichert wie sonst nur der des Konzernchefs oder Finanzvorstands."

In diesem Hochsicherheitstrakt arbeitet der oberste Flotteneinkäufer einer Fluglinie. Er möchte weder seinen Namen noch sein Unternehmen oder die Einzelheiten seines Arbeitsplatzes in den Medien wiederfinden. Denn in seinen Händen liegt eine Macht, die nur Eingeweihte einschätzen können. In seinem Büro finden sich nicht nur viele der vertraulichsten Betriebsdaten der Airline. In den Schreibtischschubladen und Schränken sind auch die Unterlagen zur Einkaufsstrategie mit der sie die Hersteller so unter Druck setzen wollen, dass sie Zugeständnisse machen. "Möglichst so viele, dass wir einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben", so der Manager.

Es ist diese Strategie, sagen manche in der Branche, die über Wohl und und Wehe einer Airline entscheidet. Auf jeden Fall sind es diese Tricks, die die Oligopolisten Boeing und Airbus trotz ihrer scheinbar komfortablen Marktstellung zu hohen Rabatten und riskanten unternehmerischen Entscheidungen zwingen. Entscheidungen, die dann möglicherweise so verheerende Folgen haben können wie die Konstruktion des derzeit stillgelegten Unglücksjets Boeing 737 Max.

Nur wenige Flugkonzerne schaffen es zwar tatsächlich, eine solche Position der Stärke aufzubauen. Schließlich wählen alle Fluggesellschaften die Maschinen nach den gleichen Kriterien: Kapazität, Lieferfristen, Preis und Wirtschaftlichkeit. Dennoch gelingt es drei Gruppen von Airlines immer wieder, Airbus und Boeing gegeneinander auszuspielen.Die Folgen für die Hersteller sind tief greifend. Mal entwickelten sie auf Druck von Airlines in der Hoffnung auf Milliardenaufträge neue Modelle, die sich dann nicht verkauften. Zuletzt war es wohl auch die aggressive Einkaufsstrategie des US-Marktführers American Airlines, die dazu führte, dass Boeing sein Modell 737 Max übereilt einführte - mit einer Technik, die viele Piloten überfordert und wahrscheinlich bei den Abstürzen des Modells in Indonesien und in Äthiopien mit fast 350 Toten eine Rolle spielte.

Es geht nicht ohne Boeing

Auf den ersten Blick ist es völlig unverständlich, wie der amerikanische Luftfahrtkonzern derart in die Bredouille kommen konnte. Die Fluglinien müssten den Herstellern hoffnungslos unterlegen sein. Den weltweit ...

