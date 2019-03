Sorgen für Nokia-Anleger: Beim Kauf von Alcatel-Lucent soll es laut der Geschäftsführung zu Rechtsverstößen gekommen sein. Die UBS hält dennoch an ihrer Kaufempfehlung für die Nokia-Aktie -6,49% fest.Die Warnung des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia vor möglichen Rechtsverstößen beim milliardenschweren Zukauf Alcatel-Lucent bewirken bei Anlegern tiefe Sorgenfalten. Die Aktie sackte am Freitag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...