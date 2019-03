In einem schwächelnden DAX ist die Aktie des Energiekonzerns RWE mit Aufschlägen von knapp 3 Prozent an diesem Freitag bester Performer. Profitieren kann die Aktie dabei von einer Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs. Analyst Alberto Gandolfi hält RWE von den auf erneuerbare Energien spezialisierten Versorgern in Europa für am attraktivsten bewertet. Er beließ die Aktie auf der Conviction Buy List und hob das Kursziel von 27,00 auf 29,50 Euro an. Bereits am Donnerstag hatte der Wert deutlich ... (Alexander Hirschler)

