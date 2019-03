Zweimal Good News: Erstens: Die Analysten der Erste Group stufen die Marinomed-Aktie in einer Erstanalyse mit Buy und Kursziel 125,0 Euro ein. Götz Partners, die am IPO mitgearbeitet haben, stufen die Aktie von Marinomed initial mit der Empfehlung Outperform und dem Kursziel 95,0 Euro ein. Zweitens: Die Aktie von Levi Strauss gewinnt am ersten Handelstag 34 Prozent auf 22,75 Dollar. Laut aktuellem EY IPO-Barometer gingen in Europa im ersten Quartal 23 Unternehmen an die Börse, das sind 51 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen dieser vergleichsweise eher kleineren Unternehmen lag mit gerade einmal 350 Millionen US-Dollar sogar 98 Prozent unter dem Vorjahreswert - in keiner anderen Region sei ein derart starker Rückgang verzeichnet worden, ...

