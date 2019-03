Schweden boomt, keine andere Industrienation kann den Skandinaviern in puncto Wirtschaftswachstum das Wasser reichen. An die 4 Prozent hat Schwedens Ökonomie im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zugelegt, der Trend für die zweite Jahreshälfte weist in eine ähnliche Richtung. Das stark in die globalen Wertschöpfungsketten integrierte Land investiert viel in die Bildung seiner 10 Mio. Bewohner, um im globalen Wettbewerb fit zu bleiben - 6,5 Prozent der schwedischen Wirtschaftsleistung fließen jährlich in die Bildung. Diesen Wert toppen nur noch Länder wie Dänemark und Island.

Auch der EMS-Anbieter Note Norrtelje profitiert von der dynamischen Entwicklung der Wirtschaft und hat gleichzeitig einen aktiven Anteil daran: Gestartet im Jahr 1982 als Elektronikfertigungspionier in Schweden zählen die Skandinavier heute zu den wettbewerbsfähigsten Elektronikherstellern in Nordeuropa. Neben dem Hauptsitz in Stockholm verfügt Note über einen Fertigungsstandort in Norrtälje, nur eine Autostunde von der schwedischen Metropole entfernt. Weitere Repräsentanzen unterhält man in China, Estland, Finnland und Großbritannien - alle Standorte sind in einer geografischen Region mit hoher Industrieaktivität und Innovationsfähigkeit angesiedelt. Mit der Produktion smarter Leiterplatten, Baugruppen und Box-Build-Produkte deckt das schwedische Unternehmen den gesamten Produktlebenszyklus vom Design über Engineering und Prototypenbau bis zu After Sales ab. Die komplexen Systeme kommen in der Medizintechnik, Industrie und High-End-Kommunikation zum Einsatz. Um solch anspruchsvolle Elektronik sicherstellen zu können, treibt der EMS seine Produktion strategisch voran; Wedgebonding oder Debonding gehören daher ebenfalls zum Portfolio.

Punkt für Punkt Selektivlöten

Mit Blick auf den vorliegenden Auftragsbestand und um künftig noch effizienter und flexibler zu produzieren, erweiterte Note Norrtelje seinen Maschinenpark um eine Versaflow 3/45 von Ersa. Ende September 2018 wurde die Selektivlötanlage angeliefert und innerhalb kürzester Zeit nahtlos in die Produktion integriert. Für Note Norrtelje ...

Den vollständigen Artikel lesen ...