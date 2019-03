Hochmoderne Fertigungsanlagen gehören schon lange zum Alltag bei Gustav Hensel, Hersteller von Elektroinstallations- und Verteilungslösungen. In der Automatisierung mit kollaborierenden Robotern (Cobots) machte der sauerländische Mittelständler hingegen unlängst seine ersten erfolgreichen Schritte - möglich machte dies der Einsatz eines Roboterarms von Universal Robots (UR) zur Palettierung von verpackten Kabelabzweigkästen.

Ineffizienzen werden identifiziert

Um die Produktqualität hoch zu halten und im Angesicht globaler Konkurrenz wettbewerbsfähig zu bleiben, fertigt der Betrieb nach dem Lean-Prinzip. Mit einem scharfen Blick für Details identifiziert man jede Art von Ineffizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Entscheidend ist dabei, die Belegschaft speziell für hochwertige Tätigkeiten einzusetzen, weiß Christoph Kaiser, Leiter der Kunststofffertigung bei Hensel: "Wir haben den Anspruch sowohl marktführend zu sein, als auch größtenteils am heimischen Standort zu produzieren. Das geht nur, wenn wir automatisieren."

Bei der Herstellung von Kabel-Abzweigkästen fielen täglich Unmengen an Mannstunden für die Palettierung von Verpackungseinheiten an. Hier verbirgt sich Potenzial zur Optimierung, dachte man sich. Auf einer Fachmesse wurde man auf die kollaborierenden Roboter von Universal Robots aufmerksam. Den klaren Anforderungen des Unternehmens wurden sie gerecht: Ein ständiger, direkter Zugriff auf den Palettier-Roboter sollte möglich sein und eine Kombination aus Reichweite und Traglast optimal auf die Verpackungsanlage abgestimmt werden können. Kaiser ergänzt: "Unser Ziel dabei war es, nicht die Mitarbeiter zu ersetzen, sondern vermehrt Kapazitäten für höherwertige Tätigkeiten zu schaffen. Vom Lean-Gedanken her war das manuelle Packen und Bündeln der Kartons absolut nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...