Seitdem Cannabis in Kanada vollständig zur freizeitlichen Nutzung legalisiert wurde, schlägt das Thema an der Börse hohe Wellen. Durch die Bank gehen Cannabis-Aktien durch die Decke und die Nachfrage nach dem pflanzlichen Rohstoff steigt immer weiter an. Auch medizinisches Cannabis ist gefragter denn je. All das spricht dafür, dass die Preise auch in den nächsten Jahren nur weiter nach oben gehen werden. Eine Garantie dafür gibt es aber freilich nicht. Nicht auszuschließen ist auch, dass durch ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...