Digitalsteuern (3 und Ende). Weber fragte: "Was braucht Österreich, um mit den Giganten mithalten zu können?" Holle meinte: "Die größten Giganten entstehen ja in China, nicht in den USA." Wenn die Kern-IT in chinesische Hände käme, sei es ihm noch lieber, wenn die Amerikaner "uns" kaufen. Es fehle eine gute Börse, nicht in Wien, sondern in Europa, es sei nicht leicht für schnell wachsende Unternehmen, an die Börse zu gehen, zum Öffnen der Kapitalpools. In den USA gingen 20-30% (des Kapitals) in die Pools, nicht 1-2% wie bei uns. Weber fragte, was konkret gebraucht werde, die Regierung würde Hongkong und Singapur besuchen, immer würden Startups besichtigt, die Regierung sei relativ affin. Löger meinte, dass wir bei ...

