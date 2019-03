Oft würde das dringend benötigte Ersatzteil nur ein paar Cent kosten, aber wenn es nicht mehr lieferbar ist, kann dies enorm hohe Folgekosten nach sich ziehen. Beim Industrieverband Component Obsolescence Group (COG) Deutschland geht man davon aus, dass bei Geräten und Anlagen mit Lebenszyklen von über zehn Jahren inzwischen bis zu 5o Prozent der gesamten Produktlebenszykluskosten direkt oder indirekt auf unterschiedlichste Formen von Obsoleszenz zurückzuführen sind. Verbandsvorsitzender Dr. Wolfgang Heinbach erläutert im Gespräch mit Productronic, wie Unternehmen diesem Trend wirkungsvoll begegnen können.

Dr. Heinbach, als sich die Component Obsolescence Group (COG) Deutschland 2005 als Lizenznehmer des International Institute of Obsolecence Management IIOM formierte, startete die Non-Profit-Organisation mit gerade einmal gut zwei Dutzend Mitgliedsfirmen. Inzwischen sind es fast 150. Was hat sich in den vergangenen 14 Jahren gegenüber früher verändert, was bewegt immer mehr Unternehmen, sich intensiver mit dem Thema Obsoleszenz auseinanderzusetzen? Dr. Wolfgang Heinbach: Fälle von Obsoleszenz hat es schon immer gegeben, etwa durch die Einführung neuer Produktgenerationen oder veralteter Fertigungsprozesse. Auch wirtschaftliche Gründe wie etwa Portfoliobereinigungen, legislative Vorgaben wie Normen oder Gesetze, den Konkurs oder die Übernahme eines Herstellers, Know-how-Verlust durch Abwanderung oder Pensionierung von Mitarbeitern oder auch Katastrophen führen zur Obsoleszenz. Inzwischen ist das Thema in der Industrie jedoch allgegenwärtig. Ein Teil des Problems ist, dass viele Komponenten heutzutage schon nach sehr kurzer Zeit, manchmal schon innerhalb von ein, zwei Jahren nicht mehr verfügbar sind. Das spiegelt sich auch in der Zahl der jährlich abgekündigten elektronischen Bauteile wider. Anfang des Jahrtausends waren es noch wenige 10.000, letztes Jahr schon über 150.000. Aber auch Leiterplattenmaterialien, Hilfsstoffe, Software-Tools etc. sind zunehmend von Obsoleszenz betroffen. Hier gibt es etliche Faktoren, die noch viel zu wenig Beachtung finden. Dazu zählt zum Beispiel Reach. Nicht nur, dass Verbote bestimmter Stoffe oder Chemikalien zu ungeplanten nachträglich notwendigen Produktänderungen führen können. Vielen Anwendern ist noch gar nicht bewusst, dass selbst Lagerware, die später verwendet wird, durch spätere Reach-Verbote betroffen sein kann. Zusätzlich besteht das Risiko, dass zum Zeitpunkt der Einlagerung Inhaltsstoffe nicht bekannt oder diese noch nicht verboten waren. In Summe bedeutet das für betroffene Unternehmen natürlich eine enorme Zunahme an Risiken und Kosten. Zum immens gestiegenen Verwaltungsaufwand addieren sich mehr kostspielige Redesigns, ungeplante, durch ...

