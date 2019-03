Mit einem Börsenwert von 920 Milliarden Dollar ist Apple wieder vor Microsoft das wertvollste Unternehmen an der Wall Street. Auslöser des Höhenflugs: Hoffnungen auf den Erfolg eines neuen Videodienstes

In der Hoffnung auf steigende Einnahmen durch einen neuen Video-Dienst strömen Anleger in Scharen zu Apple. Mit einem Börsenwert von 920 Milliarden Dollar ist der Technologiekonzern inzwischen wieder vor Microsoft das wertvollste Unternehmen an der Wall Street. Am Freitag stieg das Papier vorbörslich weiter an. Zahlreiche Analysten hoben ihre Daumen für das Filmestreaming-Angebot, das am Montag am Stammsitz in Kalifornien präsentiert werden soll und mit dem Apple wegkommen will von seiner iPhone-Abhängigkeit. ...

