Der RSI der Aareal Bank Aktie bewegt sich schon seit Beginn des Jahres in der neutralen Zone. Derzeit ist er zwar nach unten gerichtet, jedoch war er sogar schon einmal bei 34 Punkten und ist wieder nach oben gestiegen. Dadurch ist der nächste Eintritt in eine extreme Zone nicht genau einschätzbar. Der Kurs ist gestern Abend unter die 38-Tagelinie gefallen und ist jetzt unter allen drei SMAs. Die Stochastik ist heute Morgen in den überverkauften Bereich eingetreten und sorgt damit für ein Kaufsignal.

4 ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...