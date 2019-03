++ Deutsche Bank und Commerzbank haben formelle Fusionsgespräche aufgenommen ++ Zusammenschluss würde zum Marktführer im deutschen Privatkundengeschäft werden ++ Anleihenportfolio der Commerzbank als potenzielle Hürde ++ Bundesregierung scheint Deal zu unterstützen und massiven Stellenabbau zu ermöglichen ++ Aktie befand sich im vergangenen Jahr im Abwärtstrend ++ Was lange Zeit gemunkelt wurde, wird langsam Realität: Deutsche Bank (DBK.DE / WKN: 514000) und Commerzbank (CBK.DE / WKN: CBK100) haben am vergangenen Wochenende angekündigt, dass sie formelle Fusionsgespräche aufnehmen werden. Die Aktien der beiden Kreditgeber erlebten Kurseinbrüche, da die Bemühungen einer Trendwende nur langsam wirksam wurden. Der Erfolg könnte jedoch von den Maßnahmen der Bundesregierung abhängen. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf den Hintergrund der Fusion sowie die damit verbundenen Vorteile und Risiken. Während sich die Deutsche Bank-Aktie in den zwei Jahren nach der Finanzkrise überdurchschnittlich gut entwickelte, begann sie Anfang 2014 sich schlechter als die europäischen Kreditgeber zu entwickeln. Andererseits entwickelte sich die Commerzbank während und nach der Finanzkrise schlechter als die Peergroup. Beide Kreditgeber haben seit der Krise mehr als 90% an Wert verloren. Quelle: Bloomberg, XTB Research Bevor wir uns der Fusion selbst widmen, empfiehlt sich ein Blick auf die Charts, um herauszufinden, wie die beiden Kreditgeber die vergangenen zehn Jahre bewältigt haben. Die Deutsche Bank erlitt während der Finanzkrise deutlich geringere Schäden als ihre Peers aus den USA und brauchte ihrerseits keine extremen Maßnahmen wie einen Rettungsplan. Für die Deutsche Bank begann die reale Krise jedoch nach der globalen Finanzkrise. Mangelnde oder fehlende Umsatz- und Ergebnissteigerungen in den meisten Quartalen sowie eine Reihe von Geldstrafen und Unternehmensskandalen ließen die Deutsche Bank-Aktie in den vergangenen zehn Jahren ...

