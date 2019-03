Die US-Aktienmärkte legten gestern wieder den Vorwärtsgang ein. Der Dow Jones legte über 1,1 Prozent zu. Der S&P 500 schloss über 1,3 Prozent im Plus. Und der Nasdaq 100 ging sogar 1,5 Prozent fester aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Biogen, Boeing, Nvidia, Dr. Horton, JinkoSolar, Alibaba und GDS Holding. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.