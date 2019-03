Der Tageschart der Tesla Aktie wies im Verlauf der Monate einige Chartjumps auf und die Aktie ist mal gestiegen und mal gesunken. Doch diesmal könnte es zu einem Trendwechsel nach unten kommen. Die SMAs zeigen zwei Verkaufssignal an. Der MACD zeigt ebenfalls eines an, was für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung sprechen könnte. Der RSI (14) liegt bei 40 Punkten und somit in der neutralen Zone. Der aktuelle Kurs liegt bei 268 USD und weiter nach unten ausgerichtet.

Erkenntnisse im 4-Stundenchart!

Auch ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...