Sportartikelhersteller Li Ning holt auf Nike und Adidas auf, Casinobetreiber Nagacorp hat die Lizenz zum Spielen und Brauereikonzern AB InBev bietet solide Rendite. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Li Ning - China ist nicht genug

Westliche Marken verlieren bei chinesischen Konsumenten an Zugkraft. Unter den 50 populärsten Marken im Reich der Mitte finden sich inzwischen 30 aus China. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Beratungsunternehmens Prophet Survey unter 13.000 Chinesen. Bei Sportartikeln aber wird der Markt nach wie vor dominiert von den großen westlichen Labels Nike und Adidas. Den Aufstieg in die oberste Markenliga hat noch kein chinesischer Sportartikelhersteller geschafft. Das Zeug dazu hätte Li Ning.

Der Olympiasieger im Turnen Li Ning, der gleich mehrfach Gold holte, ist der Gründer des Unternehmens. Seine Popularität trägt dazu bei, dass seine Firma in China ein Begriff und im Straßenbild präsent ist. International dagegen ist die Marke noch unbekannt. Der erste Anlauf ins Ausland nach den Olympischen Spielen in Peking 2008 ging daneben und endete in einer Restrukturierung. Das wollen die Chinesen jetzt besser machen, getreu ihrem Werbeslogan "Alles ist möglich".

Das Unternehmen wächst inzwischen profitabel. Nach sechs Monaten 2018 zogen die Erlöse um rund 18 Prozent an auf umgerechnet 611 Millionen Euro. Operativ verdiente Li Ning 38 Millionen Euro, ein Plus von 46 Prozent. Die Finanzlage ist komfortabel mit 370 Millionen Euro Nettoliquidität und 67 Prozent Eigenkapitalquote. Li Ning wird bei seiner Internationalisierung unterstützt vom ehemaligen Adidas-Manager Liad Krispin. Erste Achtungserfolge brachten zuletzt Auftritte auf den Fashion Weeks in Paris und in New York, auf die das Fachpublikum überraschend gut ansprach.

Aktientipp 2: Synopsys - Prämie für Premium

Läuft die Konjunktur gut, investieren Unternehmen eher in die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur. Im Abschwung läuft es genau umgekehrt. Deshalb gilt die Halbleiterindustrie als sehr zyklische Branche.

Doch es gibt eine Nische, in der die Geschäfte kaum vom allgemeinen Lauf der Konjunktur betroffen sind: Electronic Design Automation (EDA). Das sind Softwarewerkzeuge, die im Produktionsprozess von Chipherstellern eingesetzt werden - vom Entwurf und der Überprüfung der Funktionsfähigkeit über die Prozessoptimierung bis hin zur Fertigung und Verpackung.

Das spart Zeit auf dem Weg zur Marktreife. Halbleiter werden immer komplexer und ihre Lebenszyklen immer kürzer. Um im Wettbewerb nicht unterzugehen, können es sich Chiphersteller nicht leisten, bei Investitionen in EDA den Rotstift anzusetzen. Darüber freuen sich die wenigen Anbieter. Drei Unternehmen kontrollieren etwa drei Viertel des EDA-Marktes.

Neben Cadence Design Systems (plus 20 Prozent seit Empfehlung in WirtschaftsWoche 7/2019) und Siemens ist Synopsys der Dritte im Bunde. Die Geschichte des Unternehmens aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien reicht zurück auf General Electric (GE). Nach dem Ausstieg von GE aus dem Chipmarkt 1986 machte sich eine GE-Forschergruppe um den heutigen Vorstandschef Aart de Geus selbstständig und gründete Synopsys.

Optisch günstig ist die Aktie nicht (KGV 31, Kurs-Umsatz 4,6). Die Besonderheit der Branche und die gute Marktstellung aber rechtfertigen eine Prämie, zumal Synopsys schuldenfrei ist.

Aktientipp 3: Nagacorp - Ein Herz für Zocker

Chen Lip Keong erhielt 1994 die erste Lizenz für den Casinobetrieb in Kambodscha. Der malaysische Tycoon, dessen Privatvermögen auf 4,4 Milliarden Dollar taxiert wird, errichtete in Kambodschas Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole Phnom Penh den Hotel- und Casinokomplex Nagaworld. Seit Oktober 2006 notiert die Betreibergesellschaft Nagacorp an der Börse in Hongkong. Chen kontrolliert direkt und indirekt noch 62,4 Prozent des an der Börse inzwischen mit umgerechnet 5,2 Milliarden Euro bewerteten Casinobetreibers.

Nagacorps Lizenz für den Casinobetrieb in Kambodscha läuft bis 2065, im Radius von 200 Kilometern um Phnom Penh gilt sie exklusiv bis 2035. Nagacorp profitiert vom anhaltenden Tourismusboom in der Region, vor allem von der Reiselust der Chinesen.

Sechs Millionen Besucher dürften 2018 nach Kambodscha gereist sein, sechsmal so viel wie 2004. Die größte Gruppe stellen Festlandchinesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...