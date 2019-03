Mit einer ungewöhnlichen Kampagne will das Verkehrsministerium Radfahren sicherer machen. Unterstützung gibt es von der TV-Show "Germany's Next Topmodel".

Helme retten Leben - mit Models in Unterwäsche? Eines hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit einer neuen Kampagne schon mal erreicht: Aufmerksamkeit. Bereits der Titel ist ungewöhnlich: "Looks like shit. But saves my life" - auf deutsch: "Sieht Scheiße aus - aber rettet Leben."

Zu sehen sind auf Plakaten und in Videos Fotomodelle, die leicht bekleidet einen Fahrradhelm tragen. Scheuer hat die PR-Maschine angeworfen. Vor allem junge Menschen sollen motiviert werden, einen Fahrradhelm zu tragen, damit Radfahren sicherer wird, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Ein Gesicht der Kampagne: "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Alicija.

Dazu stellt das Ministerium via Twitter ein Video ins Netz, der Minister lässt sich mit lockeren Sprüchen ...

