Alexandria Ocasio-Cortez ist das neue Gesicht der amerikanischen Linken. Sie will die Wirtschaft radikal umbauen - mit höheren Steuern und einer Jobgarantie für Arbeitnehmer. Wer ist die junge Frau?

Die Türen im Austin Convention Center öffnen erst in mehr als einer Stunde, doch Tausende Neugierige stehen bereits Schlange. Es ist ein Samstag Anfang März - und eigentlich sind die Teilnehmer des South-by-Southwest-Festivals (SXSW) nach Texas gekommen, um über die Digitalisierung zu diskutieren. Doch kein Gast fasziniert sie so wie jene junge Politikerin, die hier gleich den größten Saal füllen wird. Der neue Superstar der amerikanischen Politik: Alexandria Ocasio-Cortez, 29 Jahre jung, Kongressabgeordnete, Heldin der progressiven Bewegung, stolze demokratische Sozialistin - und größter anzunehmender Albtraum der Konservativen.

Ocasio-Cortez ist in Austin zu Gast bei Freunden. Nach Jahren des Techoptimismus dominieren selbst auf der SXSW die Sorgen über die Macht der Plattformen, die Umwelt und die Zukunft der Arbeit. Für viele Teilnehmer verkörpert Ocasio-Cortez den Ausbruch aus dieser Negativspirale. Sie ist der Millennial mit den großen Ideen, die den Mut haben könnte, sie auch durchzuziehen. "Wir sind so zynisch geworden, dass wir Zynismus als eine intellektuelle Haltung verstehen", sagt sie.

Man muss sich das klarmachen: Vor einem Jahr arbeitete AOC, wie Alexandria Ocasio-Cortez der Einfachheit halber zumeist genannt wird, noch als Kellnerin. Vor gerade einmal drei Monaten wurde sie als jüngste weibliche Kongressabgeordnete in der Geschichte der Vereinigten Staaten vereidigt. Inzwischen dominiert sie die Debatte über die wichtigsten wirtschaftspolitischen Fragen der USA.

AOC ist überall, selbst wenn sie physisch gar nicht anwesend ist. Ihre Vorschläge drängen die Demokraten auf einen kompromisslosen Linkskurs und provozieren heftige Gegenwehr im konservativen Lager. Ihre Anhänger sehen in ihr die furchtlose Kämpferin für ein gerechteres Miteinander - ihre Gegner eine gefährliche Sozialistin, die dem amerikanischen Traum von Selbstbestimmung und freiem Unternehmertum den Garaus machen will. Sie begeistert und verschreckt, sie reißt mit und polarisiert.Schließlich schwebt ihr nicht weniger vor als eine Komplettumkehr der US-Wirtschaft: von kostenfreier Uni-Ausbildung bis zu einem Steuersatz von 70 Prozent auf Einkommen ab zehn Millionen Dollar. Vor allem steht sie jedoch für den sogenannten Green New Deal - eine Sammlung progressiver Vorschläge, die sie mit einem demokratischen ...

