An einem einzigen Tag dürfen an der New Yorker Börse Jeans getragen werden. Zu Ehren der Börsenrückkehr von Blue-Jeans-Ikone Levi Strauss (Levi's), hob die NYSE den "No Jeans"-Dresscode auf. Somit durften die Börsenhändler ihre Levi's-Hosen tragen. Am Donnerstag wurden die Aktien unter dem Tickerkürzel "LEVI" an der New York Stock Exchange gelistet. Der Ansturm war immens und ...

