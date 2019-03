Im Streit um das Urheberrecht maskieren Netzaktivisten ihr Eintreten für den Kostenlos-Konsum als Kulturkampf für die Freiheit - und degradieren sich zum Büttel der Digitalkonzerne.

Peter Sloterdijk hat einmal sehr schön beschrieben, dass die res publica der Römischen Republik aus dem Geist der Empörung entstand: Nachdem Sextus Tarquinius, der Sohn des Gewaltherrschers, die tugendhafte Lucretia vergewaltigt hat, lehnt sich das römische Volk gegen Willkür, Tyrannei und Machtmissbrauch auf, um sich hinfort nur noch selbst auferlegten Regeln zu unterwerfen. Für die Selbstbestimmung eines Gemeinwesens, so könnte man das Beispiel analogisch lesen, ist nicht eine bestimmte Idee von Freiheit grundlegend. Sondern das entschiedene Eintreten einer Mehrheit für die Abschaffung der Unfreiheit.

Der dreifache Vorteil eines derart defensiven Freiheitsbegriffs liegt auf der Hand: Er verdeutlicht erstens, dass die Erschließung eines Freiheitsraumes seiner Nutzung logisch vorausgeht. Zweitens, dass auch die "negative" Freiheit immer von den Wertvorstellungen "positiver Subjekte" getragen wird, die sich einen Raum für geteiltes, regelbasiertes Tun oder Lassen eröffnen. Und drittens, dass auf dem weiten Feld der Freiheit allerlei angebaut werden kann - dass aber die Grenzen dieses Feldes von einer universal geltenden Definition dessen bestimmt werden, was Unfreiheit elementar bedeutet: in der Macht eines anderen zu stehen.

Es ist daher keine Lappalie, sondern ein recht peinliches Ärgernis, mit welcher Unverfrorenheit vorwiegend junge Netzaktivisten dieser Tage nicht nur eine Banalisierung des Freiheitsbegriffs zu Markte tragen, sondern dass sie sich im Namen dieser Freiheit auch noch zum naiven Sachwalter von Konzernen degradieren lassen, deren Geschäftsmodell auf die Sedierung eines bürgerrechtsbasierten Freiheitsbewusstseins, auf eine Eliminierung der "öffentlichen Sache", kurz: auf die Durchsetzung von Unfreiheit zielt. So genannte "Influencer", die sich auf Vermittlungsplattformen wie Youtube zu Propagandisten der Vermittlungsplattformen herabwürdigen; Wikipedianer, die auf die strikte Neutralität ihrer schwarmintelligent hergestellten Wissensprodukte schwören und mit der eintägigen Abschaltung ihres Angebots zugleich hochpolitisch, noch dazu im untergangsprophetischen Wachtturm-Stil ("Dies ist unsere letzte Chance" …) agitieren; nicht zuletzt der eifernd-aktivistische, abstoßend kraftwortreiche Hohn, der sich in asozialen Netzwerken über die angebliche Ahnungslosigkeit vor allem von CDU-Politikern ergießt, die in Brüssel an der geplanten EU-Urheberrechtsreform arbeiten - die Selbstblindheit und -gerechtigkeit, mit der sich die Agitateure in die Rolle von Zwergmariannen einer "Freiheit des Internets" imaginieren, um das politisch streitbare Ziel seiner Billigkeit als Marktplatz kostenlos handelbarer Kollektivgüter durchzusetzen, ...

