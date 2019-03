Die wohl größte Bedrohung für die Bitcoin-Elite sind nicht Hacker, sondern Räuber in der realen Welt, die mit physischer Gewalt die Herausgabe von Passwörtern erzwingen wollen.

Sicherheit ist für Besitzer von Kryptowährungen von größter Bedeutung. Denn ähnlich wie beim Bargeld gibt es in der Regel keine Möglichkeit, verlorene Guthaben wiederherzustellen. Daher müssen man Bitcoin-Wallets sicher aufbewahren, am besten offline an mehreren Orten, und seinen Computer schützen. Doch eines der wichtigsten Glieder der Sicherheitskette ist der Bitcoin-Besitzer selbst. So bringt es nichts, dass man seine privaten Krypto-Schlüssel sicher aufbewahrt, wenn einen die Räuber mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen, die Schlüssel preiszugeben. Wer nur geringe Beträge in Form von Kryptowährungen hat, für den ist dieses Risiko gering. Aber für Investoren, die Hunderttausende oder sogar Millionen von Dollar in Bitcoin besitzen, ist die Gefahr sehr real. Dies haben zuletzt mehrere ...

