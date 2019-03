Die Universitäten leiden nicht in erster Linie an fehlendem Staatsgeld und auch nicht an der Ökonomisierung des Studiums. Wirklich schlimm ist, dass das Ethos der Offenheit und Wahrheitssuche verlorengeht.

Im politischen Betrieb herrscht totale Einigkeit darüber, dass Bildung und Wissenschaft nicht Gedöns sind, sondern zentrale Institutionen der Gesellschaft und damit auch zentraler Aufgabenbereich der Politik. "Bildung ist unsere einzige Ressource" und "Wir müssen in Bildung/Technologie investieren" gehören zu den beliebtesten Politiker-Phrasen. Gerne auch irgendwie garniert mit den Allerwelts-PR-Begriffen "Zukunft" und "Wohlstand", wenn man sich etwa auf einen "Pakt" zur Digitalisierung der Schulen einigt. Da widerspricht natürlich niemand.

Und dennoch ist der Niedergang der Institutionen Schule und Universität unübersehbar für jeden, der das nicht unbedingt übersehen will - aus ideologischem oder Eigeninteresse. Das liegt nicht allein, ja, noch nicht einmal vorrangig an der akuten Politik der gegenwärtig Regierenden.

Dass nun ausgerechnet der Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu Gunsten der sozialstaatlichen Umverteilungspläne der Bundesregierung überproportional geschröpft wird, ist aus volkswirtschaftlicher Perspektive fraglos falsch. Und dass die zuständige Ministerin sich dagegen noch nicht einmal vernehmbar wehrt - im Gegensatz zu ihren für Entwicklungshilfe und die Bundeswehr zuständigen Kabinettskollegen, kann auch niemanden überraschen.

Anja Karliczek fliegt schließlich erstens noch tiefer unter jeglichem Radar der medialen Wahrnehmung als ihre Vorgängerin. Und zweitens ist der Hotelerbin und Bankkaufrau die akademische Welt wohl noch fremder als der Ärztin und Sozialpolitikerin Ursula von der Leyen das Soldatentum. Möglicherweise hat die promovierte Physikerin und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sie sogar genau deswegen eingestellt. Ruhe ist schließlich in der merkelisierten CDU die erste Politikerpflicht.

Aber eigentlich sind ein paar hundert Millionen Euro mehr oder weniger nicht der wichtigste Grund, sich Sorgen zu machen um Bildung und Forschung.

Derzeit redet man in Parlamenten, Talkshows und pathetischen Gastbeiträgen viel von den "europäischen Werten", die zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...