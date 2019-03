Tagesgewinner war am Freitag Signature AG mit 7,25% auf 0,74 (147% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,50%) vor Dialight mit 3,23% auf 480,00 (105% Vol.; 1W -1,23%) und Epigenomics mit 2,34% auf 1,75 (85% Vol.; 1W 0,34%). Die Tagesverlierer: paragon mit -8,61% auf 32,90 (246% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,37%), European Lithium mit -8,43% auf 0,08 (298% Vol.; 1W 7,04%), voxeljet mit -7,24% auf 2,05 (246% Vol.; 1W -7,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (40977,81 Mio.), GlaxoSmithKline (31569,01) und BP Plc (30442,51). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Ibiden Co.Ltd (990%), Goldcorp Inc. (416%) und Biogen Idec (364%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist ...

