Vorigen Freitag fand bei der DIC Asset AG die diesjährige ordentliche Hauptversammlung statt. Und was waren die Ergebnisse? Unter anderem dies: Die Höhe der Dividendenausschüttung für 2018 wurde auf 0,48 Euro je Aktie festgelegt. Das entspricht einer Dividendenerhöhung um rund 10%, was die Aktionäre freuen dürfte. DIC Asset weist darauf hin, dass die Aktionäre "wie im Vorjahr" wählen können, ob sie die Dividendenzahlung in Bargeld oder in Form neuer Aktien erhalten möchten. Die Ausschüttung in ... (Peter Niedermeyer)

