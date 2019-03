Dieser Termin könnte durchaus spannend werden: Leoni teilt mit, dass die kommende ordentliche Hauptversammlung am 16. Mai in der Frankenhalle ("Messezentrum, NürnbergMesse") stattfinden soll. Wer Leoni-Aktionär ist und ein Apple iPad gewinnen möchte, der kann sich dafür registrieren, dass Leoni die entsprechenden Unterlagen nicht in Printversion, sondern elektronisch schickt. Denn Leoni teilte mit, dass unter denjenigen Aktionären, die das so handhaben, insgesamt 5 Apple iPads verlost werden ... (Peter Niedermeyer)

