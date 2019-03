Aktuelle Handelsstatistiken zeigen, dass die deutsche Wirtschaft ihren Handel mit dem Irak verstärkt hat. Das deutsch-irakische Handelsvolumen lag 2018 bei knapp 1,76 Milliarden Euro und damit nahe an dem Höchststand.

Die deutschen Unternehmen sehen im Irak wachsende Geschäftschancen. "Das Interesse am Irak steigt weltweit, das gilt auch für die deutsche Wirtschaft", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, vor dem am Montag beginnenden 5. Irakisch-Deutschen Wirtschaftsforum in Berlin. "Der Irak hat angesichts einer Bevölkerungszahl von fast 40 Millionen ...

