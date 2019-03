Fabian Reetz von der Stiftung Neue Verantwortung über gute und böse Blockchain, Bitcoinschürfer, die sich auf Kosten anderer bereichern, und darüber, warum die Bundesregierung eine Strategie für die Technologie braucht.

WirtschaftsWoche: Herr Reetz, wofür benötigt Deutschland eine Blockchain-Strategie?Fabian Reetz: In Deutschland ist in den vergangenen Jahren ein weltweiter Hub für Blockchaintechnologie entstanden. Insbesondere in Berlin sitzen einige wichtige Spieler der Szene, und das zieht weitere Entwickler an. Das ist mal eine Chance für Deutschland, bei einer neuen Technologie vorne mit dabei zu sein. Und deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung vernünftige Rahmenbedingungen schafft.

Bei Blockchain fällt den meisten Bitcoin ein, die Kryptowährung, die von Verfechtern als von Banken unabhängiges Geldsystem gepriesen wird, im Grunde aber ein großes Spekulationsobjekt ist. Warum brauchen wir die Technologie überhaupt?Blockchain wird nicht alle Probleme der Welt lösen, klar. Aber sie kann an vielen Stellen helfen, wo wir derzeit nicht weiterkommen. Eigentlich überall dort, wo viele Akteure gemeinsam an einem Prozess arbeiten, und es zu Reibungen an den Schnittstellen kommt. Diese Schnittstellen werden durch Blockchaintechnologie automatisiert, an die Stelle von festgelegten Strukturen treten die Mathematik und eine kryptographische Infrastruktur.

Und das heißt genau?In Lieferketten zwischen Unternehmen. Bei der Verwaltung von Flüchtlingsdaten. Oder zum Beispiel in der Energiewirtschaft bei den Prozessen zwischen Stromhändlern, Netzbetreibern und Versorgern. Da sieht der Alltag heute oft noch so aus, dass ein Netzbetreiber zum Telefonhörer greift und im Kraftwerk bittet, die Leistung hoch oder runter zu regeln. Oder es werden Excel-Tabellen herumgeschickt.

Nicht gerade modern, aber ist das problematisch?Das ist ein Problem, wenn ...

