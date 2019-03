Währungsspekulanten würden einen "hohen Preis" zahlen müssen, droht Erdogan. Das Finanzministerium bereite entsprechende Maßnahmen vor.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht Währungsspekulanten mit Konsequenzen. Diejenigen in der Finanzbranche, die Devisen kauften und auf einen Kursverfall der türkischen Lira setzten, würden einen "hohen Preis" zahlen müssen, sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...